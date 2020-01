Ανεβάζοντας την απόδοσή του στα τελευταία παιχνίδια, ο Άντονι Ντέιβις άρχισε να δημιουργεί ένα “εκρηκτικό” δίδυμο με τον Λεμπρόν Τζέιμς και οι Λος Άντζελες Λέικερς μοιάζουν ασταμάτητοι στη Δύση.

Στο παιχνίδι κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς όμως, ο πρώην σούπερ σταρ των Πέλικανς, είχε έναν τρομακτικό τραυματισμό στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς “προσγειώθηκε” άσχημα στο παρκέ, δείχνοντας να πονάει στη μέση του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μάλιστα, αναμένεται να χάσει τουλάχιστον τα δύο επόμενα ματς της ομάδας του.

AD heads to locker room after scary fall on back.

Hope he's ok 🙏 pic.twitter.com/TZgQGuQKnd

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 8, 2020