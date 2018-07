Οι Ντάλας Μάβερικς κατάφεραν να εξασφαλίσουν την υπογραφή του Ντεάντρε Τζόρνταν στην ομάδα τους, με τον πρώην πια σέντερ των Κλίπερς, να συμφωνεί για συμβόλαιο ενός έτους, έναντι 24 εκατ. δολαρίων.

Ένα από τα πολλά φετινά μετεγγραφικά σίριαλ του NBA έφθασε στο τέλος του, αφού η ομάδα του Μαρκ Κούμπαν ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον 29χρονο ψηλό, ενισχύοντας σημαντικά τη ρακέτα της ενόψει της νέας σεζόν.

Στο Ντάλας πάντως, ο Τζόρνταν θα βρει και δύο νέους παίκτες από… Ευρώπη, αφού οι Μάβερικς απέκτησαν φέτος μέσω του ντραφτ και τους Λούκα Ντόνσιτς και Κώστα Αντετοκούνμπο, τον μικρό αδερφό του Γιάννη και του Θανάση.

DeAndre Jordan and the Dallas Mavericks have verbally agreed on a one-year deal approaching the $24.1 million option with the Clippers for next season that Jordan relinquished Friday, according to league sources

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 1, 2018