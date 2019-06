NBA: Με Ντουράντ στο Τορόντο οι Γουόριορς! – video

Οι Τορόντο Ράπτορς έχουν εκμεταλλευτεί τους τραυματισμούς των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και είναι πια ένα… βήμα από τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους στο NBA, προηγούμενοι στη σειρά με 3-2 και έχοντας δύο ματς στην έδρα τους για να πάρουν μία νίκη.

Οι πρωταθλητές αντίθετα βρίσκονται με την… πλάτη στον τοίχο και θέλουν πια τρεις νίκες στα επόμενα τρία ματς για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους. Είναι πιθανό πάντως αυτό να συμβεί για πρώτη φορά στους τελικούς, με όλους τους παίκτες στη διάθεση του Κερ. Κι αυτό γιατί ο Τόμπσον θα είναι πλέον στο 100%, ενώ και ο περσινός MVP, Κέβιν Ντουράντ, ταξίδεψε στον Καναδά για το πέμπτο ματς της σειράς και όλα δείχνουν ότι θα αγωνιστεί στον «τελικό» για την ομάδα του κόντρα στους Ράπτορς.

Kevin Durant boarding the plane to Toronto. Get out your microscopes and commence with analysis. pic.twitter.com/tlstwOf52w

— Casey Pratt (@CaseyPrattABC7) June 8, 2019