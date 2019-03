NBA: Μπορούν και χωρίς Αντετοκούνμπο οι Μπακς! Δεν χάνεται η πρωτιά – video

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, λόγω διαστρέμματος στον δεξιό αστράγαλο, δεν εμπόδισε τους Μπακς να νικήσουν με 115-101 τους Λέικερς, που παρουσιάστηκαν στο Μιλγουόκι, χωρίς τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μπράντον Ίνγκραμ και Λόνζο Μπο

Κορυφαίος για τους Μπακς που έφτασαν στη βαθμολογία 53-18, ήταν ο Κρις Μίντλετον με 30 πόντους, με τον Μπρουκ Λόπεζ να προσθέτει άλλους 28 και τον Νίκολα Μίροτιτς 23 ακόμα πόντους.

Πρώτος σκόρερ των Λέικερς ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ με 35 πόντους, ενώ ο Ρατζόν Ρόντο, έκανε double double με 13 πόντους και 10 ασίστ.

The best plays as the Bucks complete their 8th series sweep of the season!! #FearTheDeer pic.twitter.com/qSdDau38vd

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 20, 2019