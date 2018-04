Απίστευτο παιχνίδι πραγματοποιήθηκε στο «TD Garden». Οι Σέλτικς κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Μπακς, επικρατώντας της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο με 113-107 στην παράταση.

Ο Έλληνας φόργουορντ πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του στο ΝΒΑ, μετρώντας 35 πόντους, 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα, ωστόσο τόσο η εμφάνιση του «Greek Freak» όσο κι αυτή του Μίντλετον (31π.) δεν στάθηκαν αρκετές στους Μπακς για να κάνουν το «break» στην έδρα της ομάδας της Βοστώνης.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Χόρφορντ με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, με τον Ροζίερ να προσθέτει 23 πόντους, όντας καθοριστικός στα κρίσιμα.

Giannis Antetokounmpo going right down the middle in OT#FearTheDeer pic.twitter.com/RhwNkwLZck

