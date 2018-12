NBA: Νέο ρεκόρ και… παπούτσια για τον σούπερ Ντόνσιτς! – videos

Οι Ντάλας Μάβερικς ηττήθηκαν με 120-113 από τους Σακραμέντο Κινγκς, παρά τη νέα μαγική εμφάνιση του Λούκα Ντόνσιτς, ο οποίος είχε 28 πόντους και 9 ασίστ στο ματς, κάνοντας έτσι και νέο ρεκόρ στις τελικές πάσες στο NBA.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ πρόσθεσε με αυτό τον τρόπο, μία ακόμη εντυπωσιακή βραδιά στη rookie σεζόν του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όντας το απόλυτο φαβορί και για το σχετικό βραβείο στο τέλος της χρονιάς.

Ο ίδιος παραμένει πάντως, ακόμη παιδί, όπως αποδεικνύεται και από τα νέα του παπούτσια κατά τη διάρκεια του αγώνα, τα οποία και ήταν εμπνευσμένα από την ιαπωνική σειρά Dragonball.

👀 each of @luka7doncic's career-high 9 AST for the @dallasmavs vs. SAC. #MFFL #NBARooks pic.twitter.com/HpocORG8zI

— NBA (@NBA) December 17, 2018