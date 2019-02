NBA: Ο Γουέστμπρουκ ξεπέρασε τον Τσάμπερλεϊν! video

Ιστορική βραδιά για τον Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος στη νίκη των Θάντερ με 120-111 επί των Μπλέιζερς, έφτασε το 10ο συνεχόμενο triple double, ξεπερνώντας τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, που είχε…σταματήσει το 1968 στα εννέα.

Ο Γουέστμπρουκ σημείωσε 21 πόντους, πήρε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 11 ασίστ. Triple double έκανε όμως για την ομάδα της Οκλαχόμα και ο Πολ Τζορτζ, με με 47 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Μάλιστα, οι δυο τους έγιναν μόλις το 10ο ζευγάρι συμπαικτών που έκανε triple-double στο ίδιο παιχνίδι. Για την ομάδα του Πόρτλαντ, κορυφαίος σκόρερ ήταν ο Ντάμιαν Λίλαρντ με 31 πόντους.

Only 10th time in 60+ years of the @NBA pic.twitter.com/dLgwqLZKDP

So how was YOUR night?

#RussellWestbrook (21p/14r/11a) and #PaulGeorge (47p/12r/10a) are the first teammates in @NBAHistory to each have a 20-point triple-double in the same game, regular season or playoffs. #ThunderUp pic.twitter.com/HGYCkzWhb5

— NBA.com/Stats (@nbastats) February 12, 2019