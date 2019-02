Ο Λεμπρον Τζέιμς πρόσθεσε ένα ακόμα εντυπωσιακό “παράσημο” στο μακρύ κατάλογο των επιτυχιών του στο NBA, μπαίνοντας στην λίστα με τους 10 κορυφαίους του ΝΒΑ σε ασίστ.

Στο ματς των Λέικερς με τους Γκρίζλις ο “Βασιλιάς” έφτασε τις 8.525 ασίστ και μπήκε στη σχετική λίστα με τους κορυφαίους πασέρ του ΝΒΑ! Έτσι, ο Λεμπρόν Τζέιμς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που βρίσκεται στη 10αδα και των πόντων (Νο 5 στον πίνακα σκόρερ όλων των εποχών), αλλά και σε αυτή των ασίστ!

Μπροστά από τον “Βασιλιά” στην λίστα με τις ασίστ είναι οι Τζέιμς Στόκτον (15.806), Τζέισον Κιντ (12.091), Στιβ Νας (10.335), Μαρκ Τζάκσον (10.334), Μάτζικ Τζόνσον (10.141), Όσκαρ Ρόμπερτσον (9.887), Αϊζάια Τόμας (9.061), Κρις Πολ (9.014) και ο Γκάρι Πέιτον (8.966).

Οι πέντε κορυφαίοι σε πόντους είναι ο Καρίμ Αμπντουλ Τζαμπάρ (38.387), ο Κάρλ Μαλόουν (36.928), ο Κόμπε Μπράιαντ (33.643), ο Μάικλ Τζόρνταν (32.292) και ο Τζέιμς (32.162).

LeBron is now the only player in NBA history in the top 10 of both these lists 👏 pic.twitter.com/g93RP0ZFWH

Να αναφέρουμε ότι ο Τζέιμς πέτυχε τρίπλ νταμπλ κόντρα στους Γκρίζλις (24π., 12 ριμπ., 11 ασίστ) και έφτασε τα 79 στην καριέρα του, περνώντας στην πέμπτη θέση στην λίστα όλων των εποχών. Ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν είχε 78.

Οι τέσσερις παίκτες που ακολουθεί ο Τζέιμς στα triple double είναι ο όσκαρ Ρόμπερτσον (181), ο Μάντζικ Τζόνσον (138), ο Ράσελ Γουέστμπρουκ (128) και ο Τζέισον Κιντ (107).

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 5th on the NBA’s ALL-TIME TRIPLE-DOUBLES list! #LakeShow #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/56dIJu97BT

Παρά το ιστορικό κατόρθωμα, ο Τζέιμς γνώρισε μία ακόμα ήττα με τους Λέικερς (110-105 από τους Γκρίζλις στο Μέμφις) και ήταν εκνευρισμένος με τους συμπαίκτες του.

“Τα τελευταία χρόνια, όλοι είναι τόσο συνηθισμένοι στις ήττες, κάτι που εγώ δεν είμαι απλά», δήλωσε. «Δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτό, δεν μπορώ να συμφιλιωθώ με την ήττα. Εάν είσαι ένας που εξακολουθείς να επιτρέπεις κάτι τέτοιο, εάν παρεμποδίζεις την επίτευξη του στόχου, πρέπει να έρθεις και να πεις: «Ακούστε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Απλά πρέπει να έρχεσαι και να κάνεις τη δουλειά σου. Κάθε παιχνίδι, πρέπει να νιώθεις σαν να αγωνίζεσαι για κάτι”.

"At this point, if you are still allowing distractions to affect the way you play then this is the wrong franchise to be a part of."

LeBron speaks to the media after the Lakers' loss in Memphis.#GameTime pic.twitter.com/w5opEFoL9S

— NBA TV (@NBATV) February 26, 2019