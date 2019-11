NBA: “Σοκ” για Σέλτικς! Έσπασε το χέρι του ο Χέιγουορντ – video

Είχε αρχίσει εξαιρετικά τη σεζόν, δείχνοντας πως έχει ξεπεράσει για τα καλά τον τραυματισμό του. Ο Γκόρντον Χέιγουορντ όμως είχε νέα… ραντεβού με την ατυχία στην αναμέτρηση των Σέλτικς με τους Σπερς στο Σαν Αντόνιο!

Στην προσπάθεια του να μαρκάρει έναν αντίπαλο, ο γκαρντ/φόργουορντ των Σέλτικς “τράκαρε” με τον ΛαΜάρκους Όλντριτζ και σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των “Κελτών” έσπασε το αριστερό του χέρι!

#NEBHInjuryReport Gordon Hayward has been diagnosed with a left hand fracture after an x-ray examination and is out for the remainder of tonight’s game against San Antonio.

— Boston Celtics (@celtics) November 9, 2019