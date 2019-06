NBA: Σοκ με Ντουράντ! Δακρυσμένοι οι άνθρωποι των Γουόριορς – video

Οι Γουόριορς άλωσαν το Τορόντο και παρέμειναν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου, μειώνοντας τη σειρά (3-2) των τελικών του NBA με τους Ράπτορς. Ωστόσο, οι «Πολεμιστές» δεν μπόρεσαν να πανηγυρίσουν όσο θα ήθελαν το «διπλό» στον Καναδά, καθώς ο Κέβιν Ντουράντ τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ο 30χρονος άσος επέστρεψε στη δράση ύστερα από έναν μήνα απουσίας λόγω θλάσης στη γάμπα, στον στον πέμπτο τελικό του ΝΒΑ.Ο KD έδειξε διάθεση αυτοθυσίας, αλλά ήταν ανέτοιμος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και πάλι στις αρχές της δεύτερης περιόδου και να φύγει από το γήπεδο με πατερίτσες.

Ο τζένεραλ μάνατζερ των πρωταθλητών, Μπομπ Μάιερς, παρουσιάστηκε ενώπιον των media βουρκωμένος κι ενημέρωσε ότι ο Ντουράντ έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο.

"It's an Achilles injury. … He'll have an MRI tomorrow."

Bob Myers holds back tears as he explains the magnitude of Kevin Durant's injury. pic.twitter.com/glQ6j5hATe

— SportsCenter (@SportsCenter) June 11, 2019