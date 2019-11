NBA: Στα “μαλακά” έπεσαν Εμπίντ και Τάουνς μετά το… ξύλο!

Τζοέλ Εμπίντ και Καρλ-Άντονι Τάουνς πιάστηκαν στα χέρια στον πρόσφατο στον αγώνα των Σίξερς με τους Τίμπεργουλβς, με τους πάγκους των δύο ομάδων και τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου να μπαίνουν στη μέση για να τους σταματήσουν! Ακολούθησε το… τρίτο ημίχρονο του τσακωμού τους, με “ξεκατίνιασμα” μέσω Instagram και προκλητικές – ειρωνικές αναρτήσεις.

NBA: Απίστευτο ξύλο μεταξύ παικτών στο Σίξερς – Τίμπεργουλβς! Δεν μπορούσαν να τους σταματήσουν

Το περιστατικό δεν πέρασε “απαρατήρητο” από τους ανθρώπους του ΝΒΑ, που όμως δεν εξάντλησε και την αυστηρότητα του προς τους δύο σέντερ. Οι δύο παίκτες τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές για το μεταξύ τους επεισόδιο.

Αυτό σημαίνει ότι ο Εμπίντ θα λείψει από τους αγώνες με Μπλέιζερς (εκτός) και Σανς (εκτός), ενώ ο Τάουνς από τις αναμετρήσεις με Γουίζαρντς (εκτός) και Μπακς (εντός).

KAT and Embiid GOING AT IT.

Wow. pic.twitter.com/bXjAGiB5ul

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 31, 2019