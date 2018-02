NBA All Star Game 2018 LIVE: Προσδεθείτε… Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απογειώνεται ξανά!

-Το 67ο All Star Game του ΝΒΑ μας καλεί σε ένα... ποιοτικό ξενύχτι -Μαζί και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που συμμετέχει σε αυτό για δεύτερη φορά στην πενταετή καριέρα του πέρα από τον Ατλαντικό -Ο Ελληνας άσος αγωνίζεται με την ομάδα που επέλεξε ο Κάρι και αντίπαλοί τους θα είναι το... παρεάκι του ΛεΜπρον Τζέιμς -Καλό ακούγεται, ε; Χαπάκια για τη ναυτία να έχετε πρόχειρα καθώς οι αποψινές πτήσεις θα έχουν πολλές αναταράξεις!

Ο «Giannis» έγινε πέρυσι ο νεότερος μη Αμερικανός μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε βασικός σε All Star Game και ο πρώτος Έλληνας, ο οποίος συμμετείχε στη «γιορτή» του ΝΒΑ.

Μάλιστα, στην «παρθενική» συμμετοχή του σε All Star Game φόρτωσε το καλάθι της Δύσης με 30 πόντους, συγκομιδή που τον ανέδειξε πρώτο σκόρερ της Ανατολής.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος μη Αμερικανός παίκτης που ψηφίζεται βασικός στην «παρθενική» συμμετοχή του σε All Star και τελειώνει με ρεκόρ παραγωγικότητας, αλλά και ο τρίτος παίκτης στην Ιστορία των All Star, μετά τον Τομ Τσέιμπερς (All Star 1987, 34π.), που σημειώνει 30άρα στην πρώτη συμμετοχή του στη διοργάνωση ως βασικός, «πιάνοντας» στη δεύτερη θέση τον ανεπανάληπτο Τζούλιους Έρβινγκ (All Star 1977, 30π.).



Φέτος, ο Έλληνας διεθνής είχε την δεύτερη υψηλότερη συγκομιδή ψήφων, μετά τον ΛεΜπρον Τζέιμς (2.638.294), ενώ έδειξε την… πλάτη του σε μεγάλα ονόματα της Ανατολής και της Δύσης!

Ο «Greek Freak» κέρδισε τις προτιμήσεις των παικτών του ΝΒΑ, οι οποίοι του έδωσαν και τις περισσότερες ψήφους (226 έναντι 220 του Τζέιμς), αναδείχθηκε ισόπαλος με τον «Βασιλιά» στην ψηφοφορία των ΜΜΕ (από 99) και «τερμάτισε» δεύτερος σε αυτή του κοινού (2.530.211), για να κερδίσει μία θέση βασικού και να γίνει ο δεύτερος παίκτης στην Ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς, μετά τον Μαρκίς Τζόνσον (1979-80), που ψηφίζεται βασικός σε δύο διαδοχικά All Star Games.