NBA: Τα διέλυσε όλα! Η νέα «μυθική εμφάνιση του Χάρντεν – video

Κάποιος να σταματήσει τον Χάρντεν! Ο «Μούσιας» έκανε και πάλι «όργια» στο NBA, αυτή τη φορά κόντρα στους Σπερς. Οι «Ρουκέτες» επικράτησαν του συνόλου του Πόποβιτς με 111-105, με το πολυβόλο της ομάδας του Χιούστον να σταματάει στους 61 πόντους, δηλαδή περισσότερους από τους μισούς πόντους των Ρόκετς.

Ο Χάρντεν είχε 10/21 δίποντα, 9/13 τρίποντα, 14/17 βολές, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 37 λεπτά συμμετοχής, διαλύοντας κάθε αμυντικό σύστημα της ομάδας του Σαν Αντόνιο.

Tying his career-high & @HoustonRockets franchise record 61 PTS… @JHarden13 joins Wilt Chamberlain, Kobe Bryant and Michael Jordan as the only four players in @NBAHistory to record multiple 60-point games in a single season. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/22nAwIZXFV

— NBA.com/Stats (@nbastats) March 23, 2019