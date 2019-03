NBA: Τα highlights του Αντετοκούνμπο και το κάρφωμα που βρέθηκε στο Top 10 – video

Ο Αντετοκούνμπο κινήθηκε σε χαλαρούς… ρυθμούς, λόγω των ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν το τελευταίο διάστημα, ωστόσο πρόλαβε να μετρήσει 16 πόντους (7/12 διπ., 0/2 τρ., 2/4 β.), 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κοψίματα σε 32:30 λεπτά συμμετοχής.

The Greek Freak earned his 43rd double-double of the season!!

16 PTS | 15 REB | 6 AST | 3 BLK | 50% FG #FearTheDeer pic.twitter.com/Om1GICEc6z

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 2, 2019