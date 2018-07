Στους ρυθμούς του Λεμπρόν Τζέιμς και της τρίτης του «απόφασης» που θα τον φέρει τη νέα χρονιά στους Λος Άντζελες Λέικερς, κινούνται άπαντες στο NBA, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για μία superteam δίπλα στον «Βασιλιά».

Με δεδομένο ότι ο Λεμπρόν αποφάσισε να φύγει για δεύτερη φορά από το Κλίβελαντ για να «παλέψει» για το τέταρτο δαχτυλίδι του πρωταθλητή, αλλά και ότι το Λος Άντζελες αποτελεί κορυφαίο προορισμό για όλους τους παίκτες, η δημιουργία μιας νέας superteam που θα τα «βάλει» με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του Ντουράντ και των «splash brothers», πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Ήδη μάλιστα, ο Πολ Τζορτζ έχει εκφράσει την επιθυμία να αγωνιστεί με τη φανέλα των Λέικερς, ενώ σύμφωνα με τον γνωστό ρεπόρτερ του NBA, Άντριεν Βονιαρόφσκι και ο Κάουι Λέοναρντ επιμένει στην αποχώρησή του από το Σαν Αντόνιο και τους Σπερς, έχοντας επικεντρωθεί στη μετεγγραφή του στους «λιμνανθρώπους».

Sources: As trade talks have unfolded, Kawhi Leonard’s focus is unchanged: He wants to be a Laker. https://t.co/0wZGf5MrNt — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2018

I am sure the Lakernation is rejoicing The acquisition of LeBron James means that the Lakers are just a smidgen away from being real contenders. Congrats to @MagicJohnson & @LALakersLive et al. Cross your fingers for news from San Antonio. — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) July 2, 2018