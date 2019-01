Νεκρός βρέθηκε ο Ζερμέιν Μάρσαλ! Σοκ και στο ελληνικό μπάσκετ – video

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι του, ο Ζερμέιν Μάρσαλ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό αγωνιζόταν στη Γαλλία για λογαριασμό της Ναντέρ, ενώ πριν μερικά χρόνια είχε παίξει και στη χώρα μας με τη φανέλα της ΑΕΝ Κηφισιάς στην Basket League.

Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας έχασε τη ζωή του μόλις στα 28 του χρόνια, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής αιτίες, προκαλώντας σοκ στο ελληνικό μπάσκετ, όπου είχε διατηρήσει επαφή και με πολλούς συμπαίκτες του.

A tragic news from France.

Jermaine Marshall has been found dead in his apartment.

He was only 28

RIPhttps://t.co/dnKu03AEcZ

— Sportando (@Sportando) January 18, 2019