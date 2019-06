Νέο συμβόλαιο του Πρίφτη με Ούνικς Καζάν!

Η Ούνικς Καζάν ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασία της με τον Δημήτρη Πρίφτη για ακόμη δύο χρόνια, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο για 1+1 χρόνο.

“Πιστεύουμε πως ο προπονητής μπορεί να δημιουργήσει μία νέα ομάδα, η οποία θα αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο και θα μπορέσει να πετύχει σε όλες τις διοργανώσεις”, ανέφερε η Ούνικς στην επίσημη σελίδα που διατηρεί στο Twitter.

Ο Δημήτρης Πρίφτης βρίσκεται στον πάγκο της Ούνικς Καζάν από την σεζόν 2017/18 και την έχει οδηγήσει σε μία τέταρτη θέση (2017/18) και μία τρίτη θέση (2018/19) στην VTB League. Μάλιστα. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε την έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του EuroCup.

Димитрис Прифтис остаётся с нами✅

BC UNICS and Dimitris Priftis resign a new 1+1 contract.

We believe that the coach can build a new team, which can compete on the highest level and be able to succeed in all tournaments.

— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) June 4, 2019