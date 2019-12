Νίκες για Αντετοκούνμπο και Μήτρου-Λονγκ στην G League! video

Κώστας Αντετοκούνμπο και Ναζ Μήτρου-Λονγκ εντυπωσίασαν και πάλι και είδαν τις ομάδες τους να… πανηγυρίζουν στα παιχνίδια που έδωσαν στην G League.

Οι South Bay Lakers επιβλήθηκαν 126-109 των Northern Arizona Suns, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να σημειώνει 12 πόντους (6/7 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 0/1 βολή), να μαζεύει 8 ριμπάουντ και να κάνει 2 λάθη σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Setting the tone in the first :10s.@Kostas_ante13 | #SBLakers pic.twitter.com/eZ8yACDxQ7

— South Bay Lakers (@SouthBayLakers) December 14, 2019