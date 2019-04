Νοβίτσκι: Το τελευταίο του καλάθι και η εντολή του Πόποβιτς! video

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι αποχαιρέτησε οριστικά το μπάσκετ, φορώντας για τελευταία φορά τη φανέλα των Μάβερικς στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Σπερς.

Ο Γερμανός έκανε double-double (20 πόντους και 10 ριμπάουντ) και μάλιστα ήταν αυτός που πέτυχε το τελευταίο καλάθι της αναμέτρησης στο Σαν Αντόνιο.

«Λύγισε» ο Νοβίτσκι! «Αντίο» με ήττα και λυγμούς – video

Ο Ντρου Γιούμπανκς έτυχε να βρεθεί μπροστά στον Νοβίτσκι για την τελευταία άμυνα (στα 50 δεύτερα πριν το τέλος του ματς), ο Πόποβιτς φώναξε σε όλους να απομακρυνθούν από τον Γερμανό, αλλά το μαρκάρισμα πάνω του βγήκε, με τον ηγέτη των Τεξανών να πετυχαίνει το τελευταίο δίποντο στην καριέρα του, από την κορυφή της ρακέτας.

Ο Νοβίτσκι έτσι μας συνήθισε όλα αυτά τα χρόνια! Να παίρνει τα τελευταία σουτ και να ευστοχεί πάνω σε άμυνα…

His final points.

What a ride. Thank you Dirk. pic.twitter.com/n8Deawl4aW

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 11, 2019