Νταρουσάφακα – Ολυμπιακός: Τουρκικό “φιάσκο” για τους Πειραιώτες! “Βατερλώ” στην έδρα της ουραγού – videos

Με την άμυνά του να δέχεται για πάνω από 30 λεπτά, τον έναν αιφνιδιασμό μετά τον άλλο και τους Μιλουτίνοφ και ΛεΝτέι να είναι οι μοναδικοί που “μάχονταν” στο παρκέ, ο Ολυμπιακός βρέθηκε “φάτσα” με μία ταπεινωτική ήττα από την Νταρουσάφακα.

Με την ουραγό της Euroleague να “κολλάει” όμως στο τέλος και τον Στρέλνιεκς να είναι “καυτός” από την περιφέρεια, οι Πειραιώτες πλησίασαν ακόμη και στη νίκη, την οποία και έχασαν στις λεπτομέρειες στο τέλος του αγώνα. Παράλληλα, απώλεσαν όμως και την ευκαιρία να καθιερωθούν στις πρώτες θέσεις της διοργάνωσης, πέφτοντας πλέον στο 9-6 στην κατάταξη.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ άσχημα το πρώτο δεκάλεπτο, αφού χωρίς διάθεση στην άμυνα, έδωσε πολλούς αιφνιδιασμούς και εύκολα καλάθια στη Νταρουσάφακα, η οποία με σερί 10-0 “άνοιξε” τη διαφορά και προηγήθηκε με 24-12 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

The BIG flush from @JeremyEvans40 after the Douglas HUSTLE play!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mYM7znfCUr

— EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2018