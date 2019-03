Νταρουσάφακα – Παναθηναϊκός: «Μάγος» Καλάθης τον οδηγεί στα πλέι οφ! – videos

Με τον Καλάθη να είναι για μία ακόμη φορά καθοριστικός, ο Παναθηναϊκός έκανε τρίτη σερί νίκη στη Euroleague με δύο διπλά και έτσι συνεχίζει να ελπίζει για μία θέση την πρώτη 8άδα και τη συμμετοχή στην επόμενη φάση.

Οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι από την αρχή του αγώνα κόντρα στην Νταρουσάφακα και με τον αρχηγό τους να «μοιράζει» ιδανικά το παιχνίδι, δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Παπαπέτρου με 18 πόντους και τον Παπαγιάννη με double double, όπως και ο αρχηγός του Τριφυλλιού.

Ioannis Papapetrou fakes and drives into the paint for the powerful one hand DUNK 🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/60PRdwkCri — EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2019

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά το ματς στην Τουρκία, με τον Καλάθη να έχει «κέφια» και να τροφοδοτεί με ασίστ τους συμπαίκτες του, με όλη την πεντάδα να βρίσκει σκορ από την αρχή και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 17-20, με μόνη «πληγή» τον Έρικ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» άρχισαν να «τρέχουν» μάλιστα τους Τούρκους και παρότι δεν είχαν πετύχει ούτε ένα τρίποντο στο ματς, αύξησαν τη διαφορά τους ακόμη και στους 14 πόντους, πριν «κλείσει» το ημίχρονο στο +9 με buzzer beater του Έβανς.

What a way to end the half 🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1VDxtgPb9h — EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2019

Στο δεύτερο μέρος, οι Τούρκοι μείωσαν κατευθείαν και στο -6, όμως ένα νέο κρεσέντο του Καλάθη με ασίστ, κλέψιμο και καλάθι, έφερε ξανά τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό και ουσιαστικά «τελείωσε» το παιχνίδι.

Στην 4η και τελευταία περίοδο, οι «πράσινοι» έκαναν… πλάκα και σκόραραν με κάθε τρόπο και κάθε παίκτη, για να «εκτοξεύσουν» το σκορ σε δυσθεώρητα επίπεδα και να πάρουν τη νίκη με 91-67.

Back to back Ws on the road for @paobcgr 👏 pic.twitter.com/CqgFckhIyt — EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2019

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 37-46, 53-66, 67-91

Τα στατιστικά των παικτών στο Νταρουσάφακα – Παναθηναϊκός

Νταρουσάφακα (Ερνάκ): Οζμιζράκ, Μπαϊγκούλ 2, Ντεμίρ, Κιντ 7 (1/6 τρίποντα), Οζντεμίρογλου 2, Σαβάς 7 (2/8 δίποντα), Μπράουν 4 (2/8 σουτ), Ντάγκλας 14 (4/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πέινερς 12 (4/5 δίποντα, 4/4 βολές), Ντίμπλερ, Έβανς 8 (11 ριμπάουντ), Έρικ 11 (5/12 δίποντα)

Παναθηναϊκός (Πιτίνο): Τόμας 12 (5/12 σουτ, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Πέιν 4 (1/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Λάνγκφορντ 8 (3/7 σουτ, 4 ριμπάουντ), Παπαγιάννης 14 (7/8 δίποντα, 12 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 3 κοψίματα), Παπαπέτρου 18 (6/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), Γκιστ 9 (3/8 δίποντα), Βουγιούκας 2, Λεκαβίτσιους 2, Κιλπάτρικ 6 (3/9 σουτ), Καλάθης 10 (4 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα), Αντετοκούνμπο 6