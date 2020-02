Το φετινό All Star Game του NBA θα έχει… πένθιμο ύφος, αφού το αμερικανικό μπάσκετ θρηνεί ακόμη τον τραγικό χαμό του Κόμπι Μπράιαντ, αλλά και τον θάνατο του θρυλικού κομισάριου, Ντέιβιντ Στερν.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ιθύνοντες αποφάσισαν να τοποθετήσουν και σχετικά σύμβολα στις φανέλες των δύο ομάδων, της Team Giannis και της Team Lebron, για να τιμήσουν τη μνήμη των δύο σπουδαίων προσωπικοτήτων του αθλήματος.

Για τον Black Mamba, την κόρη του Τζίτζι και τους άλλους 7 νεκρούς στο δυστύχημα με το ελικόπτερο, θα υπάρχει ένα σύμβολο στον δεξί ώμο των παικτών με 9 αστέρια, ενώ για τον Στερν ένα πένθος στο αριστερό ώμο.

All-Star Weekend jerseys feature tribute patches in honor of Kobe and Gianna Bryant and the other Calabasas crash victims as well as a black band for David Stern 🙏 pic.twitter.com/7wK84W5Jvz