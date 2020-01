ΝΒΑ – Στερν: Με μαύρο πένθος στις φανέλες όλες οι ομάδες!

Ο θάνατος του εμβληματικού παράγοντα του NBA, Ντέιβιντ Στερν, έχει συγκλονίσει τον κόσμο του μπάσκετ και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ακόμη και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη συμβολή του στο πρωτάθλημα.

Ο θρήνος για τον ιστορικό κομισάριο της διοργάνωσης, θα οδηγήσει έτσι και σε μία συμβολική κίνηση από τις 30 ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή. Όπως έγινε γνωστό, όλες τους έχουν συμφωνήσει να φορούν μαύρο πένθος στις φανέλες τους για όλη την υπόλοιπη σεζόν στο NBA, προς τιμήν του.

The Blazers, along with all 29 other teams, will wear black jersey stripes for the rest of the season to honor the memory of David Stern.

— Casey Holdahl (@CHold) January 2, 2020