Θρήνος στο NBA! Πέθανε ο θρυλικός Ντέβιντ Στερν

Θρήνος στο NBA αλλά και το παγκόσμιο μπάσκετ για το χαμό μιας από τις πιο ιστορικές φιγούρες του αθλήματος, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ντέιβιντ Στερν.

Ο κορυφαίος Αμερικανός παράγοντας διετέλεσε κομισάριος στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, από το 1984 έως το 2014, “γιγαντώνοντας” εμπορικά το άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Την Πρωτοχρονιά του 2020 όμως, πέθανε σε ηλικία 77 ετών και ενώ μόλις τον προηγούμενο μήνα είχε γίνει γνωστή η είδηση ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, για μία έκτακτη χειρουργική επέμβαση λόγω αιμορραγίας στον εγκέφαλο.

David Stern, the former NBA commissioner who grew the league into one of the world's most prominent sports brands, dies at age 77 https://t.co/v9hsYCGMV3 pic.twitter.com/1xvoTIaAiZ

— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 1, 2020