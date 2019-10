ΝΒΑ: Βροντερό «παρών» από τους πρωταθλητές! «Λύγισαν» τους Ρόκετς στο Τορόντο – video

Μπορεί ο MVP των τελικών Καγουάι Λέοναρντ να βρίσκεται πια στο Λος Άντζελες, αλλά Σιάκαμ, Ιμπάκα και ΦανΦλιτ είναι επίσης πρωταθλητές και το απέδειξαν στο πρώτο δυνατό τους ματς για την προετοιμασία.



Κόντρα στους ενισχυμένους Χιούστον Ρόκετς των Χάρντεν και Γουέστμπροκ, οι Τορόντο Ράπτορς επικράτησαν με ανατροπή μάλιστα στο τέλος, 134-129 και έδειξαν έτοιμοι να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στη νέα σεζόν.

Πρώτος σκόρερ για τους Καναδούς ήταν ο Σιάκαμ με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ για τους ηττημένους, ο «Μούσιας» είχε 34 πόντους και 7 ασίστ.

Warning… It's great to be back. #WeTheNorth pic.twitter.com/3zUycgdcXj

— Toronto Raptors (@Raptors) October 8, 2019