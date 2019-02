Νυχτερίδα έκανε… άνω κάτω το Σπερς – Πέλικανς! Την έπιασε ο «Batman» – video

Για δεύτερο σερί παιχνίδι στο Σαν Αντόνιο υπήρξε διακοπή, λόγω εισόδου μιας νυχτερίδας στο παρκέ. Το μικρό ιπτάμενο θηλαστικό έκανε τη βόλτα του, διακόπτοντας το παιχνίδι των Σπερς με τους Πέλικανς και προκαλώντας ανησυχία στους παίκτες (σ.σ. κάποιοι που ήταν στον πάγκο κουνούσαν πετσέτες για να το απομακρύνουν).

Τη λύση έδωσε τελικά η μασκότ των Σπερς, ο «Κογιότ», που κατάφερε να πιάσει τη νυχτερίδα με απόχη, ντυμένος Batman!

Spurs beat the Pelicans 113-108 but not before another bat flew into the AT&T Center, the Spurs mascot caught him this time wearing Batman gear ironically pic.twitter.com/8Ra2wxRkPq

— Lee Harvey (@MusikFan4Life25) February 3, 2019