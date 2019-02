Ο 12χρονος φίλος των Μπακς, Ίστον Κινγκ έκανε την ευχή και το «Make a Wish» Αμερικής την πραγματοποίησε. Ο νεαρός οπαδός των Μπακς συνάντησες τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο νεαρός Ίστον Κινγκ (πάσχει από μια εκφυλιστική πάθηση των μυών) γνώρισε τον αγαπημένο του αθλητή, πριν από το παιχνίδι με τους Τίμπεργουλβς στο Μιλγουόκι (140-129).

Αυτό που ξεχωρίζει στις φωτογραφίες και το video που βγήκαν στο διαδίκτυο, είναι το χαμόγελο στο πρόσωπο του πιτσιρικά…

Easton King, a 12-year-old from Boscobel, Wisconsin, who is living with a degenerative muscular condition had one wish: to meet Giannis.

Giannis made his wish come true today. 🙏#FearTheDeer | #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/jR6xCm1Gki

