Αν και αγωνίστηκαν χωρίς τον Άντονι Τζόουνς, οι Τίμπεργουλβς κατάφεραν να βάλουν… δύσκολα στους Μπακς. Παρόλα αυτά, η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έφτασε στη νίκη μέσα στο Μιλγουόκι (140-126).

Τα «ελάφια» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, μπαίνοντας στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, αλλά με μια τους… έκρηξη κατάφεραν να πάρουν τη νίκη που τους ανέβασε το ρεκόρ στο 45-14.

The Bucks are 9-1 in their last 10 games!!#FearTheDeer pic.twitter.com/LPKaHzZ3Ni

