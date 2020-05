Ο θρυλικός «Μάτζικ» Τζόνσον θεωρεί πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ξεχώριζε και στα χρόνια που μεσουρανούσε ο Μάικλ Τζόρνταν.

Το «Last Dance» αλλά και η διακοπή που έχει φέρει στον αθλητισμό ο κορονοϊός, έχει κάνει πάρα πολλούς να αναπολούν τις εποχές που «έλαμπαν» στο ΝΒΑ ο Μάικλ Τζόρνταν, ο «Μάτζικ» Τζόνσον, ο Λάρι Μπερντ και οι υπόλοιποι θρύλοι του αθλήματος.

Ο Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον θέλησε να… δώσει τροφή στις συγκρίσεις – συζητήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο και ξεχωρίσει πέντε εν ενεργεία παίκτες που πιστεύει πως θα ξεχώριζαν και στην εποχή του «M.J.».

Ο θρύλος των Λέικερς συμπεριέλαβε στις πέντε επιλογές του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Ο Λεμπρόν Τζέιμς σίγουρα, ο Κέβιν Ντουράντ γιατί θα ήταν μεγάλος σκόρερ σε οποιαδήποτε εποχή, ο Στεφ Κάρι για τον τρόπο που σουτάρει, ο Άντονι Ντέιβις και ο Greek Freak. Αυτοί, αλλά και κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν άνετα να παίξουν στην εποχή μας», τόνισε ο «Μάτζικ».

Magic names 5 players in today’s NBA who would have been stars in his era. Who are your 5? 🤔 ⬇️ #AfterTheDance pic.twitter.com/nTt3hOYb4a