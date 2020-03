Χρειάζεται και λίγο χιούμορ για να περάσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές με τον κορονοϊό. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το έχει και.. κάνει πλάκα στη σύντροφο του, Μαράια.

Ο κορονοϊός “αναγκάζει” τον κόσμο να… μείνει σπίτι, έστω και αν αυτό μπορεί να καταντήσει βαρετό. Μέσα σε αυτούς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο “Greek freak” φαίνεται πως βρίσκεται στο σπίτι του, μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα και προσπαθεί να το… διασκεδάσει,. Θέλοντας να κάνει πλάκα και να πειράξει τη σύντροφο του, ο Αντετοκούνμπο σχολίασε: «Αν είναι έτσι η ζωή μετά το μπάσκετ, δεν πρόκειται να αποσυρθώ σύντομα».

Η Μαράια, πάντως, δεν άφησε το… τρολάρισμα του Αντετοκούνμπο να περάσει αναπάντητο. «Θα με τρελάνεις, οπότε όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο».

You will literally drive me crazy so the longer the better 🤪 https://t.co/sA525KhIwN