Ο Ντάρκο Πέρισιτς, γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Ελσίνκι» -από τη συμμετοχή του στο «La Casa De Papel»- ανέκρινε τον Ζέλικο Ομπράντοβιοτς στην εκπομπή «Time Out» της Euroleague.

Δυο Σέρβοι τα… είπαν στον «αέρα» της Eurolerague. Ο Ντάρκο Πέρισιτς βρήκε την ευκαιρία να «ανακρίνει» τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην εκπομπή «Time Out».

Ο «Ελσίνκι» ρώτησε τον… αξύριστο προπονητή της Φενέρμπαχτσε ποιον αγώνα θα πρότεινε στον κόσμο να δει τώρα που υπάρχει καραντίνα λόγω του κορονοϊού, με το βίντεο να σταματά πριν ακουστεί η απάντηση του «Ζοτς».

TIME OUT with Coach Zeljko Obradovic! @DarkoPericActor ask the @FBBasketbol coach the following question: Which basketball game would you advise us to watch in isolation? What do you think was Zeljko’s answer? Which game Zeljko would advise you to watch… pic.twitter.com/NLcTOlVmII