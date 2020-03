Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπιασε… κιθάρα στα χέρια του και προσπάθησε να παίξει την εισαγωγή από το «Smoke on the water». Ο Greek Freak φαίνεται πως… παρακίνησε έναν παίκτη των Σπερς να κάνει κάτι ανάλογο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι περιορισμένος στο σπίτι του αυτές τις ημέρες, λόγω του κορονοϊού και ποστάρει διάφορα βιντεο, δείχνοντας τις προσπάθειες που κάνει για να… «σκοτώσει» το χρόνο του.

Σε ένα από αυτά, ο «Greek freak» εμφανίστηκε με μια κιθάρα στα χέρια, να προσπαθεί να παίξει την εισαγωγή από το «Smoke on the water».

Ο Αντετοκούνμπο φαίνεται πως -με τον τρόπο του- παρακίνησε τον γκαρντ των Σπερς, Πάτι Μίλς, που μας έδειξε τις ικανότητες του στην κιθάρα.

“Είμαι επίσης διαθέσιμος για κάθε μπάντα που χρειάζεται κιθαρίστα. Στείλτε μου μήνυμα για κράτηση” ανέφερε ο Μιλς. Απ’ τη μεριά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναγνώρισε το ταλέντο του παίκτη των Σπερς, χειροκροτώντας τον, με το κατάλληλο ποστάρισμα.

This ladies and gentlemen is why we all need basketball back… @Giannis_An34 🎸😂 pic.twitter.com/9F4aJIOIiW

I’m also free and available for any group in need of a guitarist. In box me for booking 😂😂@Giannis_An34 pic.twitter.com/ehyVy29FLd