Ο Λεμπρόν Τζέιμς έγραψε… ιστορία! Ξεπέρασε τους 33.000 πόντους

Στο κλειστό “κλαμπ” των παικτών που έχουν πετύχει 33.000 πόντους στο ΝΒΑ κατάφερε να μπει ο Λεμπρόν Τζέιμς, στη νίκη των Λέικερς μέσα στην έδρα των Πέλικανς (114-110). Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Λος Άντζελες έφτασε το 16-2 και βρίσκεται στην κορυφή του NBA και στις δύο Περιφέρειες!

Ο ηγέτης των Λέικερς πέτυχε 29 πόντους μέσα στη Νέα Ορλεάνη. Ο “Βασιλιάς” έφτασε τους 21 πόντους με ένα τρίποντο κι έφτασε τους 33.000 καριέρας, κάτι που έχουν πετύχει μόνο οι Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Καρλ Μαλόουν και Κόμπε Μπράιαντ.

