Ο μικρός Αντετοκούνμπο είναι… δολοφόνος! “Τρελαίνει” τις ΗΠΑ και ο Άλεξ – videos

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έχει αρχίσει να “τρελαίνει” τον κόσμο στις ΗΠΑ, με την απόδοσή του στο High school και το γνωστό Μέσο Ball is Life, δημιούργησε ένα ειδικό video για να αναδείξει την ποιότητα του Έλληνα παίκτη.

Ο μικρότερος των Αντετοκούνμπο δείχνει εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και στα 16 του χρόνια, θεωρείται τεράστιο ταλέντο, το οποίο και αναμένεται εύκολα να βρεθεί στα παρκέ του NBA, μέσα στα επόμενα χρόνια.

Giannis' youngest brother, Alex Antetokounmpo, splashing 3s and dropping dimes is a SCARY Site!! So much potential! @Giannis_An34 @Alex_ante29 @MovementHoops pic.twitter.com/BSXIf1WgkO

— Ballislife.com (@Ballislife) January 15, 2019