Ο Νοβίτσκι υπέγραψε ιστορικό συμβόλαιο με τους Μάβερικς!

Την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Ντιρκ Νοβίτσκι για έναν ακόμα χρόνο ανακοίνωσαν οι Ντάλας Μάβερικς, κάτι που κρατά τον 40χρονο Γερμανό φόργουορντ για 21η σερί χρονιά στην ομάδα του Ντάλας.

Ο Γερμανός φόργουορντ γράφει έτσι… ιστορία στο NBA, αφού θα κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων ετών σε μια ομάδα του πρωταθλήματος, ξεπερνώντας τις 20 σεζόν του Κόμπι Μπράιαντ στους Λος Άντζελες Λέικερς.

OFFICIAL: @swish41 has signed with the Mavs for his NBA-RECORD 21st season with the same franchise! 🐐 #MFFL

Με “τιτίβισμά” τους, οι Μάβερικς ανέφεραν ότι για να ξεπεραστεί το επίτευγμα του Νοβίτσκι, θα πρέπει ο Τζινόμπιλι να μείνει στους Σπερς μέχρι τη σεζόν 2023-24, ο Γουέστμπρουκ στους Θάντερ μέχρι τη σεζόν 2029-30 και ο Ντόντσιτς στους Μάβερικς μέχρι το 2040!

With @swish41 about to play his NBA-record 21st season for the same team, here's how long these players would need to stay with their teams in order to pass him for 22.

Ginobili (SAS) – 2023-24

Westbrook (OKC) – 2029-30@luka7doncic – 2039-40 😳

MORE: https://t.co/l3xLoF5XZP pic.twitter.com/TQuMdwNTHM

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) July 23, 2018