Ο Ντόντσιτς διέλυσε τους Γουόριορς στο «σπίτι» τους! video

Οι Γουόριορς αγωνίστηκαν χωρίς τον ηγέτη τους, Στεφ Κάρι, βρήκαν μπροστά τους έναν/… σεληνιασμένο Λούκα Ντόντσιτς και ηττήθηκαν μέσα στην έδρα τους από τους ντάλας Μάβερικς με 126-91.

Ο Λούκα Ντόντσιτς σημείωσε triple double, με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και κατέκτησε δίκαια το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.

Στο πλάι του στάθηκε επάξια ο Ντιρκ Νοβίτσκι, που διανύει την τελευταία του σεζόν στο ΝΒΑ. Ο “μεγάλος” Γερμανός πέτυχε 21 πόντους και… θύμισε κάτι από τον παλιό καλό του εαυτό.

23 PTS | 11 REB | 10 AST@luka7doncic notches his sixth triple-double of the season in the @dallasmavs road W! #NBARooks #MFFL pic.twitter.com/vkAZQ61Rd7

— NBA (@NBA) March 24, 2019