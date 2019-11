Ο πρώτος παίκτης με αυτισμό στο κολεγιακό πρωτάθλημα σκόραρε και έγραψε ιστορία! video

Μία από τις πιο όμορφες ιστορίες εκτυλίχθηκε στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ της Αμερικής ( γνωστό ως NCAA) με τον Κάλιν Μπένετ, που πάσχει από αυτισμό, να αγωνίζεται με τη φανέλα του Κεντ Στέιτ και να σκοράρει στο ματς κόντρα στο Χίραμ!

Ο νεαρός σέντερ που από τη γέννησή του ταλαιπωρείται με το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας έγινε δεκτός με υποτροφία πριν λίγους μήνες από το Κεντ Στέιτ και κατάφερε να συμμετάσχει σε ματς και να σκοράρει, γράφοντας ιστορία και δείχνοντας ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Δείτε τη φάση με το καλάθι και τους πανηγυρισμούς του Κάλιν Μπένετ και των συμπαικτών του

Kent State's Kalin Bennett becomes the first player with autism to score in a Division I game 👏 pic.twitter.com/UMec55pds0

— ESPN (@espn) November 7, 2019