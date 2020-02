Ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Γιάννης Σφαιρόπουλος, αποδεικνύεται ως ένας από τους πλέον άξιους πρεσβευτές του ελληνικού μπάσκετ, αλλά και της χώρα μας γενικότερα…

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος βραβεύτηκε στο Ισραήλ, στη 26η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού IMTM 2020, που φιλοξενείται στο Τελ Αβίβ.

Αντιπροσωπεία του Υπουργείου Τουρισμού (μαζί με τον Υπουργό Χάρη Θεοχάρη) και συγκεκριμένα ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, τίμησε τον προπονητή της Μακάμπι για την συνεισφορά του στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Ισραήλ!

