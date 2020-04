Το αρμόδιο όργανο της FIBA για ζητήματα συμβολαίων αθλητών (BAT) εξέδωσε ανακοίνωση με κατευθυντήριες γραμμές, που αφορούν τις περικοπές στους μισθούς των παικτών.

Ο κορονοϊός έβαλε τον αθλητισμό στον «πάγο» για ένα σημαντικό διάστημα. Στα σχέδια που γίνονται όμως για την… επόμενη ημέρα, υπάρχει το ζήτημα των συμβολαίων των παικτών, με τις ομάδες να επιθυμούν (σ.σ. ήδη κάποιες το έχουν πετύχει) μείωση μισθών. Σχετικές κινήσεις γίνονται και στο χώρο του μπάσκετ.

Κατευθυντήριες γραμμές σε αυτή το σημαντικό ζήτημα έδωσε το Διαιτητικό Δικαστήριπο της FIBA (BAT).

Στο εξασέλιδο κείμενο που προέκυψε, αναφέρεται πως δεν μπορεί να γίνει μονομερής λύση των συμβάσεων από τους συλλόγους και σε περίπτωση που τερματιστεί μονομερώς οποιαδήποτε συνεργασία το διάστημα που υπάρχει διακοπή στην αθλητική δραστηριότητα λόγω του κορονοϊού, τότε θα θεωρηθεί παράνομη.

Από ‘κει και πέρα, γίνεται σαφές ότι τα φετινά συμβόλαια θα έχουν ισχύ μέχρι την τελευταία αγωνιστική των πρωταθλημάτων, όταν αυτά (και όποια) ολοκληρωθούν.

Σύμφωνα με το ΒΑΤ, για τις περικοπές που προσπαθούν να πετύχουν οι ομάδες στους μισθούς των παικτών, προτείνεται μείωση 0-20% σε συμβόλαια με αποδοχές έως 2.500 ευρώ μηνιαίως και «ψαλίδι» από 50% για συμβόλαια με αποδοχές από 2.500 ευρώ και πάνω μηνιαίως.

The Basketball Arbitral Tribunal, the independent body officially recognized by @FIBA, which provides resolution services for disputes between players, agents, coaches and clubs through arbitration, has published a set of BAT COVID-19 Guidelineshttps://t.co/wox38vkdp5