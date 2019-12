Οι Αντετοκούνbros μοίρασαν χριστουγεννιάτικα δώρα σε κρατούμενους! video

Ρούχα, παπούτσια και ευχές για τη νέα χρονιά μοίρασαν ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σε κρατούμενους σωφρονιστικού ιδρύματος στο Μιλγουόκι, το οποίο επισκέφτηκαν.

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο έδειξαν το κοινωνικό τους πρόσωπο κάνοντας παράλληλα αξέχαστες τις γιορτές στους κρατούμενους, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με την παρουσία τους εκεί αλλά και με τα δώρα.

Spread holiday cheer with @Giannis_An34 & @Thanasis_ante43 as they surprised residents of the Racine Correctional Institution with their own #ZoomFreak1‘s before the @werepjustice game!! pic.twitter.com/039SytoWu5

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 27, 2019