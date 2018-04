«Οι GM της Euroleague θέλουν Ρεάλ και… διώχνουν τον Παναθηναϊκό»

Η πρόθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για οριστική αποχώρηση του Παναθηναϊκού από τη Euroleague στο τέλος της σεζόν, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει… απίθανες σκέψεις στο μυαλό των GM των υπολοίπων ομάδων της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Ντέιβιντ Πικ, αρκετοί τζένεραλ μάνατζερ, αλλά και προπονητές της Euroleague προτείνουν να μη γίνουν καν, τα παιχνίδια του “Τριφυλλιού” με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα πλέι οφ της Ευρωλίγκας, «στέλνοντας» τους Μαδριλένους απευθείας στο Final 4 του Βελιγραδίου.

Euroleague: «Οι ομάδες καταδικάζουν τη συμπεριφορά Γιαννακόπουλου, αλλά σέβονται τον Παναθηναϊκό»

Ο ίδιος ο Πικ μάλιστα, στη σχετική ανάρτησή του στο Twitter, έχει δημιουργήσει και ψηφοφορία, ζητώντας τη γνώμη του κοινού, για τη σκέψη των GM και των προπονητών.

«Ακούω ότι αρκετοί τζένεραλ μάνατζερ και προπονητές της Ευρωλίγκας, μετά την απόφαση για αποχώρηση του Παναθηναϊκού για τη FIBA, θεωρούν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να προκριθεί στο Final Four χωρίς να δώσει αγώνες στη σειρά των playoffs».

Hearing from several Euroleague GMs and coaches that in wake of Panathinaikos bolting to FIBA, Real Madrid should advance to Final Four without even having to play a series. Thoughts?

— David Pick (@IAmDPick) April 12, 2018