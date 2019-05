Οι Μπακς «τρόλαραν» τον Πιρς μετά τον αποκλεισμό των Σέλτικς! video

Οι Μπακς πήραν την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής στο ΝΒΑ, κάνοντας τα ξημερώματα της Πέμπτης (09.05.2019) το 4-1 στη σειρά τους με τους Σέλτικς. Η ομάδα της Βοστώνης μπήκε πολύ καλά στη σειρά, κάνοντας το break μέσα στο Μιλγουόκι, αλλά στη συνέχεια δέχθηκε 4 “σφαλιάρες’” από τον Αντετοκούνμπο και την παρέα του.

Αντετοκούνμπο: Έκανε… σκόνη τους Σέλτικς! Άγγιξε το triple-double

Μάλιστα, εκείνη η νίκη είχε… ωθήσει τον Πολ Πιρς να βγει δημόσια και να δηλώσει ότι η σειρά έχει τελειώσει. Οι “Κέλτες” δεν φρόντισαν να “καλύψουν” τον θρύλο της ομάδας και αποκλείστηκαν με “κάτω τα χέρια”.

Όπως γίνεται συνήθως, τα… μεγάλα λόγια που δεν υλοποιούνται, γίνονται “τροφή” για καλαμπούρι. Μετά το τέλος του game 5, οι Μπακς έπαιξαν τις δηλώσεις του Πολ Πιρς στις οθόνες του σταδίου , συνοδευόμενες με φάσεις από τα παιχνίδια των δύο ομάδων και γράφοντας στο τέλος του «Bucks in FIVE!!», που σημαίνει «Μπακς σε 5 αγώνες»

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 9, 2019

Bucks Shows Paul Pierce on the Jumbotron (via @BucksNewsNStuff) pic.twitter.com/N6MM9CwctD

— The Render (@TheRenderNBA) May 9, 2019