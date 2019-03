Οι Σπερς απέσυραν τη φανέλα του… τεράστιου Τζινόμπιλι! videos

Στον… ουρανό του “ AT&T Center” των Σαν Αντίνιο Σπερς θα βρίσκεται πλέον η φανέλα του Μανού Τζινόμπιλι! Ο τεράστιος Αργεντινός μπασκετμπολίστας σταμάτησε την καριέρα του το καλοκαίρι που μας πέρασε και οι Τεξανοί αποφάσισαν να αποσύρουν τη φανέλα του και να την βάλουν δίπλα σε αυτή του Τιμ Ντάνκαν.

Ο Μανού Τζινόμπιλι έπαιξε στο ΝΒΑ και στους Σπέρς από το 2002 έως το 2018, έχοντας 13,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 3,8 ασίστ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Με τους Τεξανούςε, ο ηγέτης της εθνικής Αργεντινής κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα (2003, 2005, 2007 και 2014) και ήταν μία φορά All-Star, το 2011.

Οι άνθρωποι των Σπερς είχαν φροντίσει να μοιράσουν καρτελάκια και φανέλες στους φιλάθλους της ομάδας, με το μήνυμα “Ευχαριστούμε Μανού”, ενώ στο event έδωσαν το παρών -πέρα του προπονητή της ομάδας, Γκρεγκ Πόποβιτς- οι Τιμ Ντάνκαν, Φαμπρίσιο Ομπέρτο και Τόνι Πάρκερ.

“Χωρίς τον μανού, δεν θα είχαμε αυτά τα πρωταθλήματα” ανέφερε ο Γκρεγκ Πόποβιτς από μικροφώνου…

It's official! No. 20 will live in the rafters forever.#GraciasManu pic.twitter.com/7Hl2KaoOBX — San Antonio Spurs (@spurs) March 29, 2019