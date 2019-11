Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 67 – 86: “Τρίτωσε” το… κακό στο ΣΕΦ!

Άλλη μία ήττα βίωσε ο Ολυμπιακός εντός έδρας, αυτή τη φορά από την Αναντολού Εφές με 67-86 “βουλιάζοντας” στη βαθμολογία της Euroleague αφού πλέον έχει ρεκόρ 2-5. Σε ένα ματς που ο Γιώργος Πρίντεζης έγραψε ιστορία αφού ξεπέρασε τους 3.000 πόντους στην Euroleague και έγινε ο 4ος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωση, οι Πολ και Μιλουτίνοφ πάλεψαν αλλά η Εφές με μπροστάρηδες του Μίτσιτς (27 π.) και Λάρκιν (24 π.) χρειάστηκε επί της ουσίας μόλις ένα ημίχρονο για να σφραγίσει τη νίκη και παρά την αντεπίθεση που επιχείρησε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος υπέκυψε τελικά στην ανωτερότητα των Τούρκων.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι στην επίθεση αλλά αντιμετώπισε πρόβλημα στην άμυνά του καθώς η περιφέρεια της Εφές ήταν “ζεστή” με τον Μίτσιτς να “πυροβολεί” έξω από τα 6,75 μ.. Κάπως έτσι το 7-2 του Ολυμπιακού έγινε 10-12 υπέρ των φιλοξενούμενων αλλά οι προσπάθειες του Πολ και του Πρίντεζη ισορρόπησαν το ματς για να έρθει το φοβερό “τετράποντο” του Ρότσεστι που ευστόχησε από τα 8 μέτρα και ευστόχησε στη συμπληρωματική βολή στέλνοντας τον Ολυμπιακό στο +3 (24-21) με το τέλος της πρώτης περιόδου.

Το σκορ είχε ανέβει σε υψηλά επίπεδα και το ματς θύμιζε αυτό με τη… Μακάμπι και δυστυχώς εξελίχθηκε αντίστοιχα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Εφές βρήκε ρυθμό τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και ο “αφηνιασμένος” Μίτσιτς εκτεΛούσε με κάθε πιθανό τρόπο κλείνοντας το ημίχρονο με 19 πόντους (!) ενώ άλλους 13 είχε ο Λάρκιν. Την ίδια ώρα η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν… απούσα ενώ η επίθεσή του δεν είχε κανένα πλάνο. Αποτέλεσμα ήταν οι “ερυθρόλευκοι” να κλείσουν το ημίχρονο με 11 λάθη και εβρισκόμενοι στο -18 αφού το σκορ στην ανάπαυλα ήταν 35-53.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός επιχείρησε αντεπίθεση με τον Κόνιαρη να βγάζει ενέργεια, τον Πολ (15 π.) να το παίρνει… προσωπικά ευστοχώντας σε μαζεμένα τρίποντα και τον Μιλουτίνοφ να φτάνει σε double-double (10 π., 13 ριμπ.) ενώ και φτάνοντας να μειώσει μέχρι και στους 6 πόντους (61-67) στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου.

Εκεί όμως η Εφές “αφυπνίστηκε”. Ο Μίτσιτς πήρε ξανά το.. όπλο του ενώ συνεργαζόταν με κλειστά μάτια με τους Ντάνστον και Λάρκιν και η διαφορά ξέφυγε ξανά με τον Μπεμπουά (10 π.) να μπαίνει και αυτός στην εξίσωση και έτσι η τουρκική ομάδα “σφράγισε” τη νίκη και ανέβασε το ρεκόρ της σε 5-2.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 35-53, 58-67, 67-86

Ολυμπιακός (Κεμζούρα): Πάντερ 8 (2/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 1/1 βολή), Ρότσεστι 4 (1), Πολ 15 (4/8 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Κόνιαρης 5 (1/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Σπανούλης 4 (0/5 σουτ, 4/5 βολές, 1 ασίστ, 3 λάθη), Τσέρι 2, Μιλουτίνοβ 10 (5/5 δίποντα, 13 ριμπάουντ, 5 λάθη), Βεζένκοβ, Πρίντεζης 14 (5/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Ρούμπιτ 2, Ριντ 3

Αναντολού Εφές (Αταμάν): Λάρκιν 24 (4/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 7/9 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπομπουά 10 (1), Σίνγκλετον 7 (2), Μπαλμπάι, Πλάις, Μίτσιτς 27 (6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Άντερσον 3, Πίτερς 3 (1), Ντάνστον 10 (8 ριμπάουντ), Σίμον 2

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 16/32 δίποντα, 8/28 τρίποντα, 11/14 βολές, 29 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 10 επιθετικά), 14 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 16 λάθη

Τα ομαδικά στατιστικά της Αναντολού Εφές: 20/33 δίποντα, 12/22 τρίποντα, 10/15 βολές, 26 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 3 επιθετικά), 14 ασίστ, 10 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 10 λάθη

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Ο Ολυμπιακός θα μείνει στο ΣΕΦ για τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας ματς, με τη Ζάλγκιρις Κάουνας αυτή τη φορά (15/11 στις 21:30), ενώ η Αναντολού Εφές θα υποδεχθεί στην Πόλη τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (14/11 στις 19:30).