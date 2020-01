Ολυμπιακός: Έγραψε ιστορία ο Σπανούλης! Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στη Euroleague

Ήταν αναμενόμενο από την αρχή της χρονιάς και πλέον είναι και πραγματικότητα. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της Euroleague, αφού ξεπέρασε τους 4.152 πόντους, που είχε επιτύχει ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο της Μπαρτσελόνα.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών αγωνίζεται αυτή την ώρα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ και φθάνοντας τους 10 πόντους στο ματς, “έσπασε” το… φράγμα του Ισπανού και πέρασε στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης.

Στο… πόδι σηκώθηκε όλο το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με πάνω από 10.000 οπαδούς του Ολυμπιακού να αποθεώνουν τον Σπανούλη, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

There it is!

Vassilis Spanoulis…

All Time Top Scorer 👏#GameON pic.twitter.com/6jMt04Q2x9

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2020