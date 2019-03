Ολυμπιακός – Euroleague: Έγραψε ιστορία ο Ποκουσέφσκι! video

Η νίκη του Ολυμπιακού είχε ήδη κριθεί και ο Ντέιβιντ Μπλατ πέρασε στο παρκέ τον 17χρονο Αλεξέι Ποκουσέφσκι (οι “ερυθρόλευκοι” είχαν απουσίες λόγω τραυματισμών και ο νεαρός μπήκε στην αποστολή για να συμπληρωθεί… 11άδα).

Ο νεαρός Σέρβος μπήκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου κι έγινε έτσι ο νεότερος παίκτης που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκό αγώνα (αγωνίστηκε σε ηλικία 17 χρόνων, 2 μηνών και 21 ημερών).

Η θέση αυτή ανήκε στον Γιώργο Πρίντεζη. Ο… υπαρχηγός του Ολυμπιακού είχε κάνει το 2002 το ντεμπούτο του με τα “ερυθρόλευκα” σε ευρωπαϊκό ματς κόντρα στη Σλασκ Βρότσλαβ, όντας 17 χρόνων, 7 μηνών και 17 ημερών.

Ο Ποκουσέφσκι πρόλαβε να πάρει δύο ριμπάουντ και να σκοράρει και τον πρώτο του πόντο στη διοργάνωση (1/2 βολές), με τους “ερυθρόλευκους” να του δίνουν αμέσως μετά τη λήξη ένα… ομαδικό φατούρο.

