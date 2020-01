Το πιο απίθανο καλάθι της σεζόν έβαλε ο Κώστας Σλούκας για τη Φενέρμπαχτσε, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, για τη 17η αγωνιστική της Euroleague.

Με δευτερόλεπτα να μένουν για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου και υπό έντονες αποδοκιμασίες για μπρος-πίσω, ο Έλληνας γκαρντ μάζεψε την μπάλα πίσω από το κέντρο και σούταρε με.. καρπό για να στείλει τη μπάλα στο καλάθι, στο πιο “τρελό” buzzer beater για φέτος.

That's a way to end the quarter Kostas Sloukas! 😱#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/GlUSw8rON1

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2020