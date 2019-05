Ολυμπιακός – Μιλουτίοφ: «Τιτίβισμα» για Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε! Η «ψήφος» του Σέρβου

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν την Παρασκευή (24.05.2019) μια πρώτη συζήτηση με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, για την παραμονή του στους “ερυθρόλευκους”, αλλά τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρονται στις… σειρήνες που υπάρχουν για τον Σέρβο σέντερ.

Για τον Μιλουτίνοφ ενδιαφέρονται ομάδες όπως η ΤΣΣΚΑ και η Μπαρτσελόνα, την ώρα που υπάρχει buy out μόνο για το NBA και τους Σπερς.

Στο παιχνίδι της διεκδίκησης του, σύμφωνα με τον Στέπαν Βίντοβιτς έχει μπει και η Ρεάλ Μαδρίτης με την Φενέρμπαχτσε! Πάντως, ο Κροάτης δημοσιογράφος του “TalkBasket” τονίζει πως ο Σέρβος θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό και την Ελλάδα.

“Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε έχουν δείξει ενδιαφέρον για να υπογράψουν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο παίκτης πάντως είναι χαρούμενος στην ομάδα του (Ολυμπιακός) και θέλει να παραμείνει εκεί” αναφέρεται στο συγκεκριμένο ποστάρισμα.

Real Madrid and Fenerbache showed interest to sign Nikola Milutinov

The player is happy with his current team (Olympiacos) and wants to stay…

