View this post on Instagram

Ευχαριστω ολους για την συμπαρασταση σας και τα μηνυματα σας σε μια δυσκολη στιγμη της καριερας μου!! Να ειστε σιγουροι οτι θα κανω τα παντα να επιστρεψω πιο δυνατος απο πριν!!!🚀🚀🚀🚀🚀