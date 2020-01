Ολυμπιακός: Ο Σπανούλης στο… θρόνο της Euroleague! Video με Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς και Φορτούνη

Ήταν λίγο αφού μπήκε το 2020 (02/01) στην εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από την Φενέρμπαχτσε, όταν ο Βασίλης Σπανούλης έγραψε… ιστορία στη Euroleague.

Στο ματς για την 17η αγωνιστική της Euroleague, ο αρχηγός του Ολυμπιακού χρειαζόταν 10 πόντους για να ξεπεράσει τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών της Euroleague.

Ο «Kill Bill» μετρούσε 9 πόντους, όταν 2:39 πριν τη λήξη, ευστόχησε σε τρίποντο κάνοντας το 80-90, έφτασε τους 12 πόντους στον αγώνα και έγινε ο νέος «βασιλιάς» μέσα στο ΣΕΦ και μπροστά στον πρώην προπονητή του στον Παναθηναϊκό και νυν της Φενέρ, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς!

O πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού, Θοδωρής Παπαλουκάς επελέγη από τη Euroleague να βραβεύσει τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης, τη συγκεκριμένη βραδιά.

Με τη λήξη εκείνου του αγώνα, η διοργανώτρια τίμησε τον “V-Span” δίνοντάς του τα τρία φύλλα αγώνα από τους τελικούς που πανηγύρισε τον τίτλο της Euroleague (2009, 2012, 2013), ενώ ο Legend της διοργάνωσης, Θοδωρής Παπαλουκάς του παρέδωσε τη μπάλα του αγώνα και ένα… κορνιζαρισμένο διχτάκι.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού όμως είχαν μια ακόμα ευκαιρία να «αποθεώσουν» τον ηγέτη της ομάδας τους. Δύο αγωνιστικές μετά, ο Βασίλης Σπανούλης τιμήθηκε από την ίδια την ΚΑΕ Ολυμπιακός, πριν την έναρξη της αναμέτρησης των «ερυθρόλευκων» με την Άλμπα Βερολίνου στο ΣΕΦ.

The All-time leading points scorer in EuroLeague history poses with his award…

Vassilis Spanoulis the floor is yours! 🙌#GameON pic.twitter.com/SZ5pWW3X07

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 14, 2020